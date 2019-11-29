Дацюк вернется в строй через пару матчей

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк вернется в строй после травмы через два-три матча. Об этом сообщил спортивный директор клуба КХЛ Олег Гросс.

В четверг Дацюк был помещен в список травмированных игроков и пропустил игру «Автомобилиста» с «Барысом» (1:2 ОТ). После матча главый тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов заявил, что Дацюк не скоро восстановится от травмы.

- Нормально все. Сейчас мы съездим на выезд, матча два-три он пропустит, — цитирует «РИА Новости» Гросса.