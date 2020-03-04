Дацюк сыграет во втором матче против «Автомобилиста»

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк выйдет на лед во второго матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Сибири». 41-летний форварда включен в заявку команды, сообщает Twitter «Авто».

Состав на второй матч серии!

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?Текстовая трансляция, как всегда, в нашем Твиттере pic.twitter.com/eoHeHjtVrH — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) March 4, 2020

Ранее Дацюк был выведен из списка травмированных. Форвард в регулярном чемпионате провел 43 матча и набрал 22 (5+17) очка.

Новосибирцы победили 2:0 в первой игре серии до четырех побед.