Дацюк — самый возрастной игрок «Автомобилиста» в КХЛ
19:54
Нападающий Павел Дацюк стал самым возрастным игроком «Автомобилиста» в истории КХЛ. Форвард вышел на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» в возрасте 41 года 66 дней.
В списке самых возрастных игроков КХЛ Дацюк поднялся на девятое место. Рекорд по-прежнему держит Вячеслав Фетисов, который возобновил карьеру на одну игру и вышел на лед 11 декабря 2009 года в составе ЦСКА против СКА (2:3). На момент игры ему был 51 год и 235 дней.
Павел Дацюк стал самым возрастным игроком @IHCAvtomobilist в истории КХЛ, выйдя на лёд в возрасте 41 года и 66 дней. В списке самых возрастных игроков в истории Лиги Дацюк поднялся на 9-е место#KHLStats— KHL Media (@khlmediateam) September 24, 2019
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