Нападающий Павел Дацюк стал самым возрастным игроком «Автомобилиста» в истории КХЛ. Форвард вышел на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» в возрасте 41 года 66 дней.

В списке самых возрастных игроков КХЛ Дацюк поднялся на девятое место. Рекорд по-прежнему держит Вячеслав Фетисов, который возобновил карьеру на одну игру и вышел на лед 11 декабря 2009 года в составе ЦСКА против СКА (2:3). На момент игры ему был 51 год и 235 дней.