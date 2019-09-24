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Дацюк — самый возрастной игрок «Автомобилиста» в КХЛ

19:54

Нападающий Павел Дацюк стал самым возрастным игроком «Автомобилиста» в истории КХЛ. Форвард вышел на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» в возрасте 41 года 66 дней.

В списке самых возрастных игроков КХЛ Дацюк поднялся на девятое место. Рекорд по-прежнему держит Вячеслав Фетисов, который возобновил карьеру на одну игру и вышел на лед 11 декабря 2009 года в составе ЦСКА против СКА (2:3). На момент игры ему был 51 год и 235 дней.

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