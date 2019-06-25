Дацюк продолжит выступать в "Автомобилисте" под 13-м номером

Нападающий Павел Дацюк будет выступать в "Автомобилисте" под 13-м номером, информирует пресс-служба клуба. В прошлом сезоне с этим номером играл защитник Ефим Гуркин, который теперь будет выступать с цифрой 67.
Дацюк играл под 13-м номером за "Детройт", СКА и ЦСКА.
Контракт с 40-летним Дацюком рассчитан на один сезон.
▪️Павел Дацюк известен всему миру под номером 13, в “Автомобилисте” он продолжит выступать под ним, а Ефим Гуркин взял себе номер 67.— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) 25 июня 2019 г.
▪️Джефф Плэтт будет играть под своим любимым 16-м номером, Брукс Мэйсек под своим привычным 17-м.
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