Дацюк продолжит выступать в "Автомобилисте" под 13-м номером

Нападающий Павел Дацюк будет выступать в "Автомобилисте" под 13-м номером, информирует пресс-служба клуба. В прошлом сезоне с этим номером играл защитник Ефим Гуркин, который теперь будет выступать с цифрой 67.

Дацюк играл под 13-м номером за "Детройт", СКА и ЦСКА.

Контракт с 40-летним Дацюком рассчитан на один сезон.