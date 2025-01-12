Дацюк продолжит работать с молодежью в «Автомобилисте»

Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Павел Дацюк рассказал, что продолжит работать в системе подготовки молодежи «Автомобилиста».

«Я работаю на клуб «Автомобилист», за что я очень ему благодарен. Мне доверили и позволили заниматься любимым делом, мне это нравится. Это не так легко, понятно, что я еще обучаюсь. Мне нравится находиться на арене с ребятами, быть частью клуба и помогать ему. Продолжу этим заниматься с удовольствием» — цитирует спортсмена ТАСС.

46-летний Дацюк — уроженец Свердловска (сейчас — Екатеринбург). Он завершил карьеру игрока в «Автомобилисте», за который выступал с 2019 по 2021 год.

Россиянин также является чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Стэнли, победителем Кубка Гагарина и чемпионата страны и членом «Тройного золотого клуба». В 2024 году Дацюка ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.