Дацюк продлил на год контракт с «Автомобилистом»
«Автомобилист» заключил новый однолетний контракт с 41-летним нападающим Павлом Дацюком, сообщает официальный сайт КХЛ.
Дацюк, которому в июле исполнится 42 года, в минувшем сезоне выступал за екатеринбургский «Автомобилист». Форвард провел 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросил пять шайб и 17 раз ассистировал партнерам, а в четырех играх плей-офф отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
Следующий сезон станет для хоккеиста вторым в «Автомобилисте» в КХЛ. Ранее он на протяжении трех лет защищал цвета петербургского СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.
Pavel Datsyuk signs 1 year extension with his hometown KHL club Avtomobilist Yekaterinburg. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/3PX7nblDEY— Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) July 10, 2020
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