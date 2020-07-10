Дацюк продлил на год контракт с «Автомобилистом»

«Автомобилист» заключил новый однолетний контракт с 41-летним нападающим Павлом Дацюком, сообщает официальный сайт КХЛ.

Дацюк, которому в июле исполнится 42 года, в минувшем сезоне выступал за екатеринбургский «Автомобилист». Форвард провел 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросил пять шайб и 17 раз ассистировал партнерам, а в четырех играх плей-офф отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Следующий сезон станет для хоккеиста вторым в «Автомобилисте» в КХЛ. Ранее он на протяжении трех лет защищал цвета петербургского СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.