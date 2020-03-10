Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк пока не принял решение по поводу продолжения карьеры.

— Пока он не принял решение, и в ближайшие недели не стоит его ждать, — заявил агент 41-летнего россиянина в интервью ТАСС. — Он будет принимать его летом. Все зависит от него. На данный момент больше ничего сказать не могу.

Дацюк перешел в «Автомобилист» в июне 2019 года. В 43 матчах регулярного чемпионата этого сезона он набрал 22 (5+17) очка, в плей-офф он провел четыре встречи и набрал четыре (2+2) результативных балла.

Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли, чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.