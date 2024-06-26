Дацюк — о работе тренером: «Цель одна — кто-то из игроков должен попасть в КХЛ»

Экс-нападающий сборной России Павел Дацюк, включенный в Зал хоккейной славы, поделился своими целями после окончания карьеры игрока.

— Работаю в «Автомобилисте». Занимаюсь развитием юных хоккеистов. Теперь хочется находиться дома, быть ближе к семье, смотреть как растут дети.

— Какую цель вы себе поставили на ближайшее будущее? Достигнуть чего-то в тренерской карьере?

— У меня есть выбор. Сейчас я понял, для достижения максимальных результатов ты должен делать то, что любить. Мне это нравится: передавать опыт и знания. Делаю то, что и наши учителя. Цель одна — кто-то из игроков должен попасть в КХЛ. Будем отдавать все силы, чтобы они попадали в сборную России. Каких-то болеее серьезных задач пока не ставил. И говорить о них, наверное, нельзя, — сказал Дацюк журналистам.

Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли.