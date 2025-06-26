Дацюк организует матч звезд хоккея в Екатеринбурге

Павел Дацюк, олимпийский чемпион 2018 года и двукратный обладатель Кубка Стэнли, станет организатором матча звезд хоккея в Екатеринбурге.

Игра состоится 30 августа на «УГМК-Арене».

«Это станет грандиозным событием в мире спорта и в моей жизни. Я рад, что в Екатеринбург приедут звезды мирового хоккея, их игра и профессионализм являются вдохновением для тысяч мальчишек и девчонок, и после игры эти ребята с горящими глазами и желанием работать начнут свой новый спортивный сезон. Нас гостеприимно примет одна из лучших ледовых арен в стране — «УГМК-Арена», отвечающая мировым стандартам по вместимости зрителей и инфраструктуре», — сказал Дацюк ТАСС.

В матче звезд хоккея примут участие прославленные спортсмены: двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, олимпийские чемпионы 2018 года Илья Ковальчук и Кирилл Капризов, который выступает за клуб НХЛ «Миннесота».

46-летний Дацюк — бронзовый призер Олимпиады 2002 года, чемпион мира 2012 года, серебряный призер чемпионата мира 2010 года и двукратный бронзовый призер мировых первенств (2005, 2016). Дацюк входит в Тройной золотой клуб, куда принимают хоккеистов, побеждавших на Олимпиаде, чемпионате мира и выигрывавших Кубок Стэнли. В НХЛ Павел выступал за «Детройт», с которым стал обладателем Кубка Стэнли в 2002 и 2008 годах. В 2024 году его включили в Зал хоккейной славы.