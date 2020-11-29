КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Дацюк — о разгроме от ЦСКА: «Когда проигрываешь пять матчей подряд, это начинает сказываться на атмосфере коллектива»

04:17
Теги:

Форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:5).

«Большое спасибо болельщикам за поддержку, которую они оказали нам за ареной. ЦСКА нас переиграл, переработал. Они действовали в давление, после того как поддавливали, начинали играть. Когда проигрываешь пять матчей подряд, это начинает сказываться на атмосфере коллектива. Но в такие моменты и строится команда, это хороший тест для нас», — приводит слова Дацюка официальный сайт КХЛ.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир