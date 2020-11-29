Дацюк — о разгроме от ЦСКА: «Когда проигрываешь пять матчей подряд, это начинает сказываться на атмосфере коллектива»
04:17
Форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:5).
«Большое спасибо болельщикам за поддержку, которую они оказали нам за ареной. ЦСКА нас переиграл, переработал. Они действовали в давление, после того как поддавливали, начинали играть. Когда проигрываешь пять матчей подряд, это начинает сказываться на атмосфере коллектива. Но в такие моменты и строится команда, это хороший тест для нас», — приводит слова Дацюка официальный сайт КХЛ.
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