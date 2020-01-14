Дацюк не сыграет в Матче звезд КХЛ, его заменит Седлак
20:41
Произошли изменения в составах команд на Матч звезд КХЛ 2020.
В дивизионе Боброва нападающий «Северстали» Егор Морозов заменит травмированного одноклубника Даниила Вовченко, сообщает официальный сайт лиги.
В дивизионе Харламова нападающий «Трактора» Лукаш Седлак заменит форварда «Автомобилиста» Павла Дацюка, который не сможет принять участие в Матче звезд из-за возникшей необходимости проведения медицинских процедур.
Звездный уик-энд КХЛ пройдет в Москве 18-19 января.
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