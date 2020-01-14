Дацюк не сыграет в Матче звезд КХЛ, его заменит Седлак

Произошли изменения в составах команд на Матч звезд КХЛ 2020.

В дивизионе Боброва нападающий «Северстали» Егор Морозов заменит травмированного одноклубника Даниила Вовченко, сообщает официальный сайт лиги.

В дивизионе Харламова нападающий «Трактора» Лукаш Седлак заменит форварда «Автомобилиста» Павла Дацюка, который не сможет принять участие в Матче звезд из-за возникшей необходимости проведения медицинских процедур.

Звездный уик-энд КХЛ пройдет в Москве 18-19 января.