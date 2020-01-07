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Дацюк не примет участия в Матче звезд КХЛ

18:40
Павел Дацюк. Фото Фото ХК «Автомобилист»
Павел Дацюк. Фото Фото ХК «Автомобилист»
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Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк не примет участие в Матче звезд КХЛ. Об этом рассказал директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков. Матч звезд КХЛ пройдет в Москве на арене «Динамо» 18 и 19 января.

— Пятидневную паузу между матчами чемпионата КХЛ нужно использовать для плановых медицинских восстановительных процедур, — цитирует РИА Новости Рябкова.

41-летний Дацюк в текущем сезоне провел 27 игр, в которых набрал 14 (4+10) очков.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200107/1563169156.html

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