Дацюк не примет участия в Матче звезд КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк не примет участие в Матче звезд КХЛ. Об этом рассказал директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков. Матч звезд КХЛ пройдет в Москве на арене «Динамо» 18 и 19 января.

— Пятидневную паузу между матчами чемпионата КХЛ нужно использовать для плановых медицинских восстановительных процедур, — цитирует РИА Новости Рябкова.

41-летний Дацюк в текущем сезоне провел 27 игр, в которых набрал 14 (4+10) очков.