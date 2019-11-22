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Дацюк мечтает сыграть в Матче звезд КХЛ на новой арене в Екатеринбурге

01:56
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Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк мечтает сыграть в Матче звезд КХЛ на новой арене в Екатеринбурге. Предполагается, что на ее строительство уйдет три года.

— Такая новая мечта появляется (сыграть в Матче звезд в Екатеринбурге). А на предстоящий Матч звезд у нас есть много молодых и перспективных игроков, которые должны ехать, чтобы люди поддерживали их и переживали, — цитирует ТАСС Дацюка.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7175975

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