Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк мечтает сыграть в Матче звезд КХЛ на новой арене в Екатеринбурге. Предполагается, что на ее строительство уйдет три года.

— Такая новая мечта появляется (сыграть в Матче звезд в Екатеринбурге). А на предстоящий Матч звезд у нас есть много молодых и перспективных игроков, которые должны ехать, чтобы люди поддерживали их и переживали, — цитирует ТАСС Дацюка.

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