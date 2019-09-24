Дацюк дебютирует за «Автомобилист» в КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Павел Дацюк проведет дебютный матч за «Автомобилист» в КХЛ. 41-летний форвард включен в состав команды на сегодняшний матч регулярного чемпионата против «Витязя». Вместе с ним в четвертом звене сыграют Георгий Белоусов и Степан Хрипунов.

Дацюк родился в Екатеринбурге и в 1996 году начал профессиональную карьеру в местном «Спартаке». Последний раз он играл за команду родного города в 2000 году («Динамо-Энергия»). Впоследствии в его карьере были «Ак Барс», «Детройт», московские «Динамо» и ЦСКА, а последние три сезона он защищал цвета СКА.