"Да я даже не читал...". Шумаков - про интервью Панарина

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков в интервью "СЭ" рассказал о скандальном уходе из ЦСКА, скитаниях по Америке и тяжелой жизни в Челябинской области.

– А вы как к интервью Панарина относитесь?

– Да я даже не читал. Серьезно. Что-то слышал, что интервью на тему политики. Заголовки видел. Про президента вроде.

– Ну вот вы сейчас ездили в Челябинскую область. Вам нравится, как там люди живут?

– Нет, конечно. Что тут говорить. В области – тем более. Там вообще ужас. В городе еще более-менее.

– Сейчас еще стало известно про радиоактивный выброс на заводе "Маяк".

– Что-то они там делают, да. Слышал такое. У нас в свое время еще протесты были против строительства.

– Что ж вы тогда в Челябинск в отпуске ездите?

– Да я к родителям езжу. Друзей повидать. И тренироваться там проще. В Москве кататься негде и не с кем. А в Челябинске теперь тренеров развелось. Берешь себе лед, тренера и занимаешься. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

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