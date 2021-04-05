Да Коста сыграет во втором матче серии против «Авангарда»
12:30
По информации «СЭ», французский нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста вернется в состав казанцев во втором матче финала Восточной конференции с «Авангардом».
Игрок пропустил три последних матча казанцев. Ожидается, что игрок вернется в первую тройку к Виктору Тихонову и Найджелу Доусу.
31-летний хоккеист провел 6 игр в нынешнем плей-офф и набрал 4 (1+3) очка.
Второй матч полуфинала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард» состоится в Казани сегодня, 5 апреля. Омичи ведут в серии 1-0.
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