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Да Коста сыграет во втором матче серии против «Авангарда»

12:30
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По информации «СЭ», французский нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста вернется в состав казанцев во втором матче финала Восточной конференции с «Авангардом».

Игрок пропустил три последних матча казанцев. Ожидается, что игрок вернется в первую тройку к Виктору Тихонову и Найджелу Доусу.

31-летний хоккеист провел 6 игр в нынешнем плей-офф и набрал 4 (1+3) очка.

Второй матч полуфинала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард» состоится в Казани сегодня, 5 апреля. Омичи ведут в серии 1-0.

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