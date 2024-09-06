Да Коста стал первым французским хоккеистом, сыгравшим 500 матчей в КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста сыграл свой 500-й матч в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В пятницу «Автомобилист» дома принимает «Сибирь» (2:0 после первого периода). 35-летний Да Коста стал первым французским хоккеистом в истории КХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге.

Да Коста вернулся в «Автомобилист» в 2021 году. До этого он уже выступал за екатеринбуржцев с 2018 по 2019 годы. Также нападающий играл в ЦСКА, ярославском «Локомотиве» и «Ак Барсе».