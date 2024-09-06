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Сегодня, 17:52

Да Коста стал первым французским хоккеистом, сыгравшим 500 матчей в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стефан Да Коста.
Фото ХК «Автомобилист»

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста сыграл свой 500-й матч в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В пятницу «Автомобилист» дома принимает «Сибирь» (2:0 после первого периода). 35-летний Да Коста стал первым французским хоккеистом в истории КХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге.

Да Коста вернулся в «Автомобилист» в 2021 году. До этого он уже выступал за екатеринбуржцев с 2018 по 2019 годы. Также нападающий играл в ЦСКА, ярославском «Локомотиве» и «Ак Барсе».

Стефан Да Коста
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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1 Авангард 2 2 0 4
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3 Автомобилист 1 1 0 2
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5 Металлург Мг 2 1 1 2
6 Нефтехимик 2 1 1 2
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11 Лада 1 0 1 0
12 Амур 1 0 1 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 2 2 0 4
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4 Спартак 1 1 0 2
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9 ЦСКА 1 0 1 0
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Авангард – Нефтехимик
 4 : 2
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