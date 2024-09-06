Да Коста стал первым французским хоккеистом, сыгравшим 500 матчей в КХЛ
Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста сыграл свой 500-й матч в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
В пятницу «Автомобилист» дома принимает «Сибирь» (2:0 после первого периода). 35-летний Да Коста стал первым французским хоккеистом в истории КХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге.
Да Коста вернулся в «Автомобилист» в 2021 году. До этого он уже выступал за екатеринбуржцев с 2018 по 2019 годы. Также нападающий играл в ЦСКА, ярославском «Локомотиве» и «Ак Барсе».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|2
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|3
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|4
|Адмирал
|1
|1
|0
|2
|5
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|2
|6
|Нефтехимик
|2
|1
|1
|2
|7
|Барыс
|1
|0
|1
|1
|8
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|9
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|10
|Ак Барс
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Амур
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|3
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|4
|Спартак
|1
|1
|0
|2
|5
|Куньлунь РС
|1
|1
|0
|2
|6
|СКА
|1
|0
|1
|1
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
|6.09
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|4 : 2
|6.09
|17:00
|
Барыс – Трактор
|- : -
|6.09
|17:00
|
Автомобилист – Сибирь
|- : -
|6.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Адмирал
|- : -
|6.09
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
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