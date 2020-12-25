КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Да Коста признан лучшим игроком четверга в КХЛ

Теги:

Нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста стал лучшим игроком четверга в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба турнира.

В победном матче против московского «Динамо» (7:2) француз набрал три (2+1) очка. Результативная серия Да Косты уже насчитывает восемь игр, в которых он набрал 16 очков.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир