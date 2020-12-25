Да Коста признан лучшим игроком четверга в КХЛ
Нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста стал лучшим игроком четверга в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба турнира.
В победном матче против московского «Динамо» (7:2) француз набрал три (2+1) очка. Результативная серия Да Косты уже насчитывает восемь игр, в которых он набрал 16 очков.
Француз Стефан Да Коста набрал 3 очка в 3-й игре подряд, продлив результативную серию до 8 матчей (16 очков), и был признан лучшим игроком дня в КХЛ, получив 32% голосов болельщиков! pic.twitter.com/sPuRTFFVHE— КХЛ (@khl) December 25, 2020
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