Да Коста признан лучшим игроком четверга в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста стал лучшим игроком четверга в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба турнира.

В победном матче против московского «Динамо» (7:2) француз набрал три (2+1) очка. Результативная серия Да Косты уже насчитывает восемь игр, в которых он набрал 16 очков.