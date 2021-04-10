Да Коста может подписать двухлетний контракт с «Автомобилистом» на 150 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», форвард «Ак Барса» Стефан да Коста может перейти в межсезонье в «Автомобилист».

Уральский клуб готов предложить хоккеисту двухлетний контракт на общую сумму в 150 миллионов рублей.

Соглашение француза с «Ак Барсом» заканчивается 30 апреля.

31-летний хоккеист провел 9 игр в нынешнем плей-офф и набрал 4 (1+3) очка. В регулярном чемпионате КХЛ на его счету 57 (27+30) очков в 52 матчах.

(Алексей Шевченко)