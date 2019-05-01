Официальный сайт "Автомобилиста" объявил об изменениях в команде и тренерском штабе.

Екатеринбургский клуб покинут следующие игроки: вратарь Владимир Сохатский, защитники Кирилл Лямин, Станислав Егоршев, Георгий Мишарин, Кирилл Кольцов, нападающие Стефан Да Коста, Франсис Паре, Илья Крикунов, Евгений Грачев, Денис Казионов и Евгений Чесалин.

Тренер вратарей Альберт Ширгазиев также уходит из команды.

Тренерский штаб "Автомобилиста" пополнят тренеры Андрей Соколов и Константин Власов, который будет работать с вратарями.

​На предстоящий сезон тренерский штаб окончательно сформирован: главный тренер Андрей Мартемьянов, ассистенты Константин Шафранов, Андрей Соколов, Евгений Шалдыбин, тренер вратарей Константин Власов.

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