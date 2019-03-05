Да Коста дисквалифицирован на один матч. Петров – на два

Нападающий "Автомобилиста" Стефан Да Коста пропустит первый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает официальный сайт КХЛ. В первом периоде встречи с "Трактором" (4:3) 29-летний француз был удален до конца игры за удар в голову форварда челябинцев Кристиана Томаса.

– На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Автомобилиста" Стефана Да Косту по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу, – говорится в заявлении КХЛ.

В этой же игре защитник "Трактора" Алексей Петров встретил запрещенным приемом "колено в колено" лучшего бомбардира регулярного чемпионата в составе "Автомобилиста" Найджела Доуса, за что был удален до конца игры.

– На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Трактора" Алексея Петрова по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу, – написано в заявлении КХЛ.

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