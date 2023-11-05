Игрок «Спартака» Цыплаков: «Хотелось бы свою арену иметь, чтобы полный стадион забивался на все матчи»
Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков отметил, что красно-белым нужна новая ледовая арена.
— Вы любите ходить на футбольный «Спартак», в октябре появилась женская команда. Не хотите их матч посетить?
— Я даже не знал, но это здорово. Надо популяризировать все виды спорта, — приводит Legalbet слова хоккеиста.
— Хоккейный «Спартак» тоже надо популяризировать? В ЖХЛ нет «Спартака» и вообще команды из Москвы.
— На самом деле, хотелось бы свою арену иметь, чтобы полный стадион забивался на все матчи, а не только на топовые.
— В каком районе хотелось бы: в Тушино или в Сокольниках?
— В Сокольниках!
На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Московская команда набрала 38 очков за 27 игр.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|16
|12
|36
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Лада
|28
|15
|13
|35
|4
|Сал. Юлаев
|26
|16
|10
|33
|5
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|6
|Авангард
|26
|15
|11
|33
|7
|Трактор
|27
|15
|12
|32
|8
|Нефтехимик
|26
|11
|15
|27
|9
|Сибирь
|26
|12
|14
|27
|10
|Амур
|25
|10
|15
|26
|11
|Барыс
|28
|8
|20
|23
|12
|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|26
|19
|7
|39
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|38
|3
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|4
|Локомотив
|25
|15
|10
|32
|5
|ЦСКА
|25
|14
|11
|30
|6
|Динамо Мн
|24
|12
|12
|27
|7
|СКА
|25
|13
|12
|26
|8
|Сочи
|26
|12
|14
|26
|9
|Северсталь
|24
|11
|13
|26
|10
|Куньлунь РС
|29
|8
|21
|20
|11
|Витязь
|26
|7
|19
|18
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6.11
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8.11
9.11
10.11
|5.11
|13:00
|
ЦСКА – Лада
|- : -
|5.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|- : -
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