Цыплаков считает, что с приходом Ковальчука в «Спартаке» ничего не изменилось

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Было много ошибок и вальяжности. Игра шла такая: туда-сюда. Это не наша игра, надо меньше ошибаться и больше контролировать шайбу, меньше откатываться. Что изменилось с приходом Ковальчука? Я бы не сказал, что что-то изменилось. У нас такой же классный, позитивный микроклимат, в том числе и в раздевалке», — приводит Metaratings слова Цыплакова.

«Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 76 очками в 58 матчах.