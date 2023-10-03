Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:51

Цыплаков считает, что Ковальчук был бы полезен для атмосферы в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков считает, что олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук в случае своего перехода в московский клуб был бы полезен в первую очередь для атмосферы внутри команды.

«Думаю, никто не откажется от такого игрока, особенно в раздевалке команды. Он будет очень полезен нам с учетом его опыта, мастерства», — приводит слова Цыплакова ТАСС.

40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/21. Последним клубом форварда был «Авангард».

Ковальчук играл за «Спартак» с 1999 по 2001 год.

Источник: https://tass.ru/sport/18896439
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
«Аль-Иттихад» отказался играть матч азиатской Лиги чемпионов в Иране из-за бюста генерала Сулеймани
40-летний Ковальчук рассматривает вариант подписания контракта со «Спартаком»
Словацкая оперная певица Патриция Янечкова скончалась на 26-м году жизни
FT сообщила о требовании Индии к Канаде отозвать около 40 дипломатов
В СМИ рассказали о неготовности США к реакции Юга на украинский конфликт
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стала известна зарплата вратаря «Торпедо» Кульбакова по новому контракту с клубом

Акользин поделился эмоциями после победы над «Нефтехимиком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 14 9 5 21
2 Лада 14 8 6 19
3 Ак Барс 12 8 4 17
4 Автомобилист 13 7 6 16
5 Сибирь 13 7 6 16
6 Трактор 14 7 7 16
7 Авангард 11 6 5 13
8 Сал. Юлаев 12 6 6 12
9 Амур 12 4 8 11
10 Барыс 13 3 10 10
11 Адмирал 11 3 8 8
12 Нефтехимик 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 Динамо М 13 10 3 20
3 Торпедо 12 9 3 19
4 Сочи 13 9 4 18
5 Спартак 14 7 7 16
6 ЦСКА 13 6 7 13
7 Куньлунь РС 15 6 9 13
8 СКА 12 6 6 12
9 Динамо Мн 12 5 7 12
10 Северсталь 11 5 6 11
11 Витязь 13 2 11 5
Результаты / календарь
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
3.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
3.10 19:30
Ак Барс – Северсталь
 - : -
3.10 19:30
Торпедо – Авангард
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости