Цыплаков — о победе над «Северсталью»: «Главное, выстояли в концовке и победили»
Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков прокомментировал победу над «Северсталью» (5:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Плохой старт. Соперник был свежий, давил, как итог два пропущенных гола. Мы вернулись в игру, успели забить в первом периоде. Хороший второй период, забили четыре гола. Главное, выстояли в концовке и победили. В последних играх плохо играли, а тут нам толчок дали после двух шайб. Мощный второй период? Сделали выводы после первого периода, стали меньше возить шайбу в себе в зону, чтобы у нас не отбирали. Правильные действия привели к голам», — цитирует пресс-служба лиги Цыплакова.
«Спартак» с 15 очками идет на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» занимает 9-ю строчку (11 очков).
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