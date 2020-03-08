Цулыгин считает, что «Салават Юлаев» захлестнули эмоции

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги четвертого матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (1:5). Счет в серии — 2-2.

— Достаточно хорошо начали матч, очень активно играли в атаке, имели хорошие шансы забить, — цитирует специалиста официальный сайт лиги. — Не использовали свои моменты и в свою очередь абсолютно забыли про оборону. Слишком сильно хотели быстро забить. Мы играли от нападения, в результате чего пропустили быстрые голы, после чего не смогли уже вернуться в игру, хотя делали какие-то попытки, старались, не опускали рук. К сожалению, во втором периоде пропустили два гола, которые не совсем вытекали из этой игры. Вышли на третий период играть для своих болельщиков, постараться его выиграть и играть до конца.

Это игра. Никогда не знаешь, как она повернется. К сожалению, мы проигрывали с достаточно большим разрывом, поэтому дали Метсоле отдохнуть, чтобы Кареев в то же время тоже был в игре и встряхнуть команду этой заменой. Я бы не сказал, что не хватило эмоций. Наоборот, их было слишком много. Как я уже сказал, мы достаточно неплохо начали играть в нападении, но играли только в одну сторону. Эмоции сегодня нас захлестнули в плане того, что нужно было быстрее забивать. Очень неправильно сыграли в обороне.