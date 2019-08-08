Цулыгин считает, что "Салават Юлаев" проиграл "Ак Барсу" в первые 10 минут встречи

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин прокомментировал поражение от "Ак Барса" (1:2) в матче Кубка президента Казахстана.

– Проиграли матч в первые 10 минут, – цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Цулыгина. – Канадская площадка – такая вот неожиданность, потому что у нас в Уфе большая арена. Мы перестраивались, плюс удаления на первых минутах были. Но после этого ребята взяли себя в руки, молодцы. Считаю, что в последующем 50 минут отыграли достойно.

Думаю, что все-таки не хватило реализации, игрового тонуса. Также сказалось то, что это была первая игра, много где шайба подскакивала, уходила в таких моментах, где этого не должно быть. Из-за этого рушились какие-то атаки.



Новички? Я игроков пока не оцениваю, потому что это первая игра, рано что-то говорить. Когда пройдем всю предсезонку, начнём сезон, тогда и можно будет делать какие-то выводы. На данном этапе все работают и всеми новичками, которые у нас есть – мы довольны. У каждого своя роль в команде, все стараются, претензий ни к кому нет.

