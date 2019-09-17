Цулыгин похвалил игроков «Салавата Юлаева» за волевую победу над «Куньлунем»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после победы над «Куньлунем» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил свою команду за борьбу в этой встрече, сообщает официальный сайт уфимцев.

К началу второго периода «Салават Юлаев» проигрывал «Куньлуню» со счетом 0:1.

— Сложная и боевая игра, — приводит слова Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева». — Здорово, что мы смогли выиграть, потому что соперник действовал очень активно и агрессивно, и нам приходилось бороться с ними. Вижу, что наши ребята справились с этим. Молодцы, что преодолели и смогли выиграть игру.

Сошников и Хартикайнен помогли «Салавату Юлаеву» переиграть «Куньлунь»