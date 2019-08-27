Цулыгин объяснил, почему Панин пропустил игру с «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после победы над «Автомобилистом»? (5:4 Б) в товарищеском матче отметил, что доволен игрой своей команды, сообщает официальный сайт уфимцев. 44-летний российский специалист признался, что защитник Григорий Панин? пропускал встречу из-за плановой ротации.

— На данном этапе — очень довольны, нормально ребята отработали, — приводит слова Цулыгина пресс-служба уфимцев. — Есть желание и возможности — все есть для того, чтобы хорошо играть. Да, необходимо внести коррективы и некоторым ребятам подтянуться еще — осталась точечная работа перед началом чемпионата.

Новички? Не могу сказать ничего плохого . То, чего мы от них ждали, практически это они и показывают. Но при этом, конечно, надо еще работать и становиться лучше.

Панин не играл из-за вчерашнего удаления ? Нет. Это запланированная ротация. Нам необходимо было проверить и других игроков. На данном этапе решили дать ему отдохнуть.

«Салават Юлаев» отыгрался со счета 0:3 в матче с «Автомобилистом» и обыграл соперника по буллитам