Цулыгин — об игре с «Металлургом»: «Этот матч был похож на плей-офф»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после поражения от «Металлурга» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает официальный сайт уфимцев.
— Соглашусь, что это была обоюдно ответственная и правильная игра без провалов, — приводит слова Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева». — Это был близкий к плей-офф матч: ребята были заряжены, бились и боролись в каждом моменте. К сожалению, проиграли по буллитам. При этом, к парням нет никаких претензий — они играли очень хорошо и отдавались полностью. «Металлург» с победой.
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https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-matcha-salavat-yulaev-vs-metallurg/