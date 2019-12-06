Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после поражения от «Металлурга» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает официальный сайт уфимцев.

— Соглашусь, что это была обоюдно ответственная и правильная игра без провалов, — приводит слова Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева». — Это был близкий к плей-офф матч: ребята были заряжены, бились и боролись в каждом моменте. К сожалению, проиграли по буллитам. При этом, к парням нет никаких претензий — они играли очень хорошо и отдавались полностью. «Металлург» с победой.

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