Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Металлургом» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

В составе уфимцев отличились нападающие Сакари Маннинен и Эдуард Гиматов. За команду из Магнитогорска шайбу забросил Сергей Мозяки.

— Хорошая игра в преддверии плей-офф была. Надо было терпеть, надо было играть и в обороне, и создавать в атаке, играть в две стороны, — приводит слова специалиста пресс-служба «Металлурга». — Достаточно интересная игра, несмотря на счет, было обилие моментов, так что счет мог быть и крупнее что в одну сторону, что в другую. При этом ребята молодцы, отдавались полностью, и хорошо, что победили в овертайме.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 68 очками. У «Металлурга» — 65, они — седьмые.