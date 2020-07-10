«Цуг» не предлагал контракт Андригетто

Генеральный менеджер «Цуга» Рето Клей заявил, что швейцарский клуб не делал предложения бывшему нападающему «Авангарда» Свену Андригетто. 27-летний форвард находит в статусе свободного агента, сообщает Zentralplus.

К игроку сохраняет интерес «Лозанна». Она готов заключить с ним контракт на четыре года.

Прошедший сезон стал для нападающего первым в КХЛ. Андригетто сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата, набрав 27 очков (13+14) при показателе полезности «плюс 2» и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету форварда шесть игр, ни одной шайбы и две голевые передачи при полезности «минус 5».

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков заявил, что контракт со швейцарским форвардом был расторгнут без выплаты компенсации.