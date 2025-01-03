ЦСКА заменил вратаря Просветова после четырех пропущенных шайб от СКА

ЦСКА пропустил четыре шайбы от СКА за два периода матча FONBET Чемпионата КХЛ — 0:4.

В концовке второго игрового отрезка тренерский штаб московского клуба принял решение о замене стартового голкипера Ивана Просветова. Вместо него в ворота армейцев встал Павел Хомченко.

В первом периоде за СКА дубль оформил 19-летний Иван Демидов, во втором еще по шайбе забросили Энтони Де Анджело и Павел Акользин.