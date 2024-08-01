ЦСКА заключил трехлетний контракт с Афанасьевым

Нападающий системы «Нэшвилла» Егор Афанасьев, как и сообщал «СЭ», вернулся в ЦСКА.

В пресс-службе КХЛ отметили, что армейцы заключили трехлетний контракт с 23-летним форвардом.

Афанасьев ранее играл за ЦСКА в сезоне-2020/21. «Нэшвилл» выбрал россиянина под 45-м номером драфта НХЛ в 2019 году.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В Кубке Гагарина московская команда в серии первого раунда проиграла «Локомотиву» со счетом 1-4.