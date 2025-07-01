ЦСКА заключил контракт с Егором Соколовым

ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Егором Соколовым.

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один сезон. Ранее ЦСКА выменял права на хоккеиста у «Автомобилиста».

В прошедшем сезоне россиянин выступал в фарм-клубе «Юты» в АХЛ. Он набрал 44 (22+22) очка в 72 матчах регулярного чемпионата и не отличился в 3 играх плей-офф.