ЦСКА забросил семь безответных шайб «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Сочи». Московский клуб разгромил соперника со счетом 7:0.

Дубль сделал нападающий армейцев Сергей Андронов.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)

Голы: Окулов — 8 (Блажиевский, Мамин), 8:23 — 1:0. Слепышев — 8 (Кемпе, Блажиевский), 11:19 — 2:0. Андронов — 6 (Дальбек, Коростелев), 25:38 — 3:0. Афанасьев — 1 (Максимов, Соркин), 43:32 — 4:0. Робинсон — 3 (Афанасьев), 46:13 — 5:0. Андронов — 7 (Телегин, Коростелев), 50:08 — 6:0. Коростелев — 4 (Шалунов), 58:57 — 7:0.

Вратари: Юханссон — Третьяк (Красиков, 46:13).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 40 (15+10+15) — 14 (3+8+3).

Судьи: Гофман, Кулев.

14 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».