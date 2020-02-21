ЦСКА забросил 8 шайб минскому «Динамо»

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил минское «Динамо» (8:1). В составе армейцев по 3 очка набрали нападающие Михаил Григоренко (2+1) и Максим Мамин (0+3).

Красно-синие одержали третью победу подряд, белорусская команда потерпела четвертое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Динамо» (Минск) — 8:1 (0:0, 3:0, 5:1)

Голы: Григоренко — 17 (Вей, Мамин), 26:38 — 1:0. Слепышев — 17 (Кемпе, Робинсон), 39:02 — 2:0. Вей — 13 (Григоренко, Мамин), 39:37 — 3:0. Григоренко — 18 (Вей, Мамин), 40:17 — 4:0. Капризов — 30 (Слепышев, Нестеров), 40:28 — 5:0. Грецкий — 1 (Дерябин, Эллиотт), 48:58 — 5:1. Капризов — 31 (Кемпе), 49:32 — 6:1. Светлаков — 5 (Окулов, Нестеров), 50:26 — 7:1. Окулов — 17 (Робинсон), 58:09 — 8:1.

Вратари: Юханссон — Тэйлор (Карнаухов, 50:26).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 37 (12+11+14) — 14 (4+1+9).

Судьи: Раминг, Спирин.

21 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».