ЦСКА вырвал победу в матче с "Динамо"

ЦСКА обыграл "Динамо" (2:1) в матче второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии стал 3-1 в пользу московских армейцев.

В составе победителей отличились Константин Окулов и Мэт Робинсон, который забил за 25 секунд до окончания основного времени. У динамовцев единственную шайбу забросил Юусо Хиетанен.

В пятом матче ЦСКА примет "Динамо" 21 марта

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"Динамо" (Москва) - ЦСКА - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Хиетанен - 1 (Никулин, Шипачев), 17:06 - 1:0. Окулов - 5, 44:04 - 1:1. Робинсон - 2 (Вей, Григоренко), 59:35 - 1:2.

Вратари: Еременко (59:35) - Сорокин.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 27 (10+12+5) - 24 (6+3+15).

Судьи: Гашилов, Оленин.

19 марта. Москва. "ВТБ Арена".

Счет в серии: 1-3 (1:4, 1:0 ОТ, 0:4)

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