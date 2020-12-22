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ЦСКА выменял у «Локомотива» права на Данила Юртайкина

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ЦСКА выменял у «Локомотива» права на нападающего Данила Юртайкина. Взамен ярославский клуб получил денежную компенсацию, сообщает сайт москвичей.

23-летний хоккеист провел сезон-2019/20 в Северной Америке, где сыграл 4 матча в НХЛ за «Сан-Хосе» и 37 матчей — за фарм-клуб «Акул» в АХЛ.

В 2016 и 2018 годах Юртайкин становился чемпионом Молодежной хоккейной лиги в составе «Локо». В КХЛ он провел 60 матчей, набрав 20 (10+10) очков. Кроме того, в 2017 году нападающий, играя за молодежную сборную России, завоевал бронзу чемпионата мира.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_vymenyal_prava_na_danila_yurtaykina/

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