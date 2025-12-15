ЦСКА выменял у «Лады» защитника Холлоуэлла

ЦСКА и «Лада» произвели обмен защитниками, сообщает пресс-служба армейцев.

Московский клуб получил Мака Холлоуэлла, в команду из Тольятти перешли Колби Уильямс и Николай Макаров.

Ранее в рамках данной сделки систему ЦСКА пополнил форвард Владислав Савватеев, который будет играть за «Звезду».

27-летний канадец Холлоуэлл в 28 матчах дебютного сезона FONBET чемпионата КХЛ набрал 11 (1+10) очков.

30-летний канадец Уильямс в сезоне-2025/26 провел за ЦСКА 24 матча и набрал 3 (1+2) очка. На счету 22-летнего россиянина Макарова 5 игр.