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Сегодня, 13:53

ЦСКА выменял у «Автомобилиста» права на Соколова и отдал права на Гущина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА и «Автомобилист» обменялись правами на игроков, сообщает пресс-служба армейцев.

ЦСКА получил права на нападающего Егора Соколова. В текущем сезоне 24-летний хоккеист набрал 30 (14+16) очков в 41 матче АХЛ за «Тусон Роудраннерс».

Взамен екатеринбуржцам отдали права на форварда Данила Гущина, в активе которого 10 матчей за «Сан-Хосе» в НХЛ в сезоне-2024/25. 22-летний россиянин отметился одной голевой передачей.

Источник: ХК ЦСКА
Егор Соколов
Хоккей
АХЛ
КХЛ
НХЛ
ХК Автомобилист
ХК ЦСКА (Москва)
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1 Локомотив 52 39 13 80
2 Северсталь 52 33 19 67
3 Динамо М 51 31 20 66
4 ЦСКА 50 29 21 66
5 Спартак 50 29 21 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 49 26 23 59
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 51 22 29 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 51 15 36 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Сал. Юлаев 51 33 18 69
3 Автомобилист 50 31 19 68
4 Ак Барс 50 33 17 68
5 Металлург Мг 52 31 21 66
6 Авангард 51 27 24 57
7 Сибирь 51 23 28 54
8 Адмирал 51 21 30 52
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 49 18 31 42
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12 Барыс 52 11 41 28
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Амур – Сибирь
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Лада – Нефтехимик
 - : -
4.02 19:00
Торпедо – Витязь
 - : -
4.02 19:00
Локомотив – Спартак
 - : -
4.02 19:10
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ЦСКА – Авангард
 - : -
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