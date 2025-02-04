ЦСКА выменял у «Автомобилиста» права на Соколова и отдал права на Гущина

ЦСКА и «Автомобилист» обменялись правами на игроков, сообщает пресс-служба армейцев.

ЦСКА получил права на нападающего Егора Соколова. В текущем сезоне 24-летний хоккеист набрал 30 (14+16) очков в 41 матче АХЛ за «Тусон Роудраннерс».

Взамен екатеринбуржцам отдали права на форварда Данила Гущина, в активе которого 10 матчей за «Сан-Хосе» в НХЛ в сезоне-2024/25. 22-летний россиянин отметился одной голевой передачей.