ЦСКА выиграл у «Торпедо» третий матч серии 1-го раунда Кубка Гагарина

ЦСКА в овертайме обыграл «Торпедо» в третьем матче 1-го раунда Кубка Гагарина-2020 — 2:1. Автором победной шайбы стал Антон Слепышев.

Первые две встречи армейцы выиграли с одинаковым счетом 3:0, для выхода в полуфинал Западной конференции им осталось одержать одну победу.

Четвертая игра серии состоится в Нижнем Новгороде 8 марта.

КХЛ

1/4 финала конференций

Третий матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Мамин — 1 (Нестеров), 8:10 — 0:1. Белевич — 1 (Бочаров), 18:15 — 1:1. Слепышев — 2, 64:24 — 1:2.

Нереализованный буллит: Григоренко (ЦСКА), 34:46 (Вратарь).

Вратари: Тихомиров — Сорокин.

Штраф: 11 — 21.

Броски: 31 (10+6+13+2) — 39 (10+14+14+1).

Судьи: Бирин, Букин.

6 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

Счет в серии — 0-3 (0:3, 0:3).