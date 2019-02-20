ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА по буллитам обыграл "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 по буллитам.

Счет на первой минуте открыл нападающий ярославцев Брэндон Козун. Армейцы спаслись за 11 секунд до финальной сирены - шайбу забросил Антон Слепышев. Серия буллитов завершилась со счетом 4:3, победный бросок сделал Михаил Григоренко.

Армейцы набрали 104 очка и выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Для ЦСКА это четвертая победа в Кубке Континента.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Козун - 19 (Локтионов), 0:54 - 0:1. Слепышев - 15 (бол., Григоренко, Марченко), 59:49 - 1:1.

Победный буллит: Григоренко.

Вратари: Сорокин (59:02 - 59:49) - Салак.

Штраф: 14 - 10.

Броски: 29 (5+13+7+4) - 21 (1+11+6+3).

Судьи: Морозов, Щенев.

20 февраля. Москва. "ЦСКА Арена".