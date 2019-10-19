ЦСКА всухую победил «Трактор»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА приманил «Трактор». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Для подопечных Игоря Никитина победа стала шестой подряд. Армейцы продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Телегин — 3 (Слепышев, Светлаков), 24:31 — 1:0. Секач — 7 (Телегин, Вей), 50:57 — 2:0. Григоренко — 6 (Секач), 58:12 — 3:0.

Вратари: Сорокин — Демченко.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (7+11+8) — 21 (5+9+7).

Судьи: Соин, Франо.

19 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков