ЦСКА всухую победил СКА
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал ЦСКА. Гости одержали победу со счетом 3:0.
Голами в составе москвичей отметились Антон Слепышев, Константин Окулов и Сергей Калинин, который отправил шайбу в пустые ворота.
ЦСКА набрал 9 очков и возглавил дивизион Тарасова.
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СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Слепышев — 2 (Киселевич), 8:58 — 0:1. Окулов — 2 (бол., Капризов, Вей), 25:52 — 0:2. Калинин — 2 (п.в., Андронов, Григоренко), 59:05 — 0:3.
Вратари: Кочетков (58:25 — 59:05) — Сорокин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 21 (5+9+7) — 16 (4+5+7).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
13 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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