ЦСКА всухую победил «Барыс». Команда из Казахстана проиграла пятый матч подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА играл с «Барысом». Московский клуб на выезде победил со счетом 3:0.

ЦСКА набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. А вот для «Барыса» это поражение стало пятым подряд.

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«Барыс» (Нур-Султан) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Киселевич — 3 (Карнаухов), 39:03 — 0:1. Григоренко — 7 (Слепышев, Марченко), 52:38 — 0:2. Капризов — 13 (п.в.), 58:25 — 0:3.

Вратари: Паскуале (57:44 — 58:25) — Сорокин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (6+11+8) — 27 (9+12+6).

Судьи: Оленин, Раводин.

2 ноября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

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