ЦСКА всухую победил «Барыс». Команда из Казахстана проиграла пятый матч подряд
16:15
В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА играл с «Барысом». Московский клуб на выезде победил со счетом 3:0.
ЦСКА набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. А вот для «Барыса» это поражение стало пятым подряд.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Киселевич — 3 (Карнаухов), 39:03 — 0:1. Григоренко — 7 (Слепышев, Марченко), 52:38 — 0:2. Капризов — 13 (п.в.), 58:25 — 0:3.
Вратари: Паскуале (57:44 — 58:25) — Сорокин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (6+11+8) — 27 (9+12+6).
Судьи: Оленин, Раводин.
2 ноября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...