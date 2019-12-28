ЦСКА всухую победи «Витязь». Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне
19:17
В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своей площадке принимал «Витязь». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.
Одна из шайб на счету форварда армейцев Кирилла Капризова. В этом сезоне он отличился уже 17 раз и делит третье место в списке снайперов чемпионата.
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ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Калинин — 7 (мен., Марченко), 38:51 — 1:0. Капризов — 17 (Окулов, Шалунов), 51:43 — 2:0. Нестеров — 5 (бол., Кемпе), 52:35 — 3:0.
Вратари: Юханссон — Кочетков (58:35).
Штраф: 33 — 8.
Броски: 33 (7+14+12) — 30 (6+11+13).
Судьи: Оленин, Франо.
28 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».
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