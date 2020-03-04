ЦСКА всухую переиграл «Торпедо»

В Москве завершился второй матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между ЦСКА и «Торпедо». Армейцы вновь одержали победу — 3:0.

Таким образом, счетом в серии стал 2:0 в пользу ЦСКА.

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1/4 финала конференций

ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Карнаухов — 1 (Шалунов, Нестеров), 7:56 — 1:0. Григоренко — 1 (бол., Слепышев, Нестеров), 14:07 — 2:0. Капризов — 1 (п.в.), 59:57 — 3:0.

Вратари: Сорокин — Тихомиров (59:30 — 59:57).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (6+9+10) — 19 (7+4+8).

Судьи: Лаврентьев, Франо.

4 марта. Москва. «ЦСКА Арена».