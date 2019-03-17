ЦСКА всухую обыграл "Динамо" и повел в серии

ЦСКА в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина в гостях обыграл московское "Динамо" со счетом 4:0. Дубль оформил Константин Окулов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу армейцев. Четвертый матч пройдет 19 марта.

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/2 финала

Третий матч

"Динамо" (Москва) - ЦСКА - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Слепышев - 2 (бол., Григоренко, Капризов), 4:31 - 0:1. Окулов - 3 (бол., Робинсон), 33:03 - 0:2. Окулов - 4 (Попов), 36:52 - 0:3. Шалунов - 3 (бол., Вей), 59:59 - 0:4.

Вратари: Бочаров - Сорокин.

Штраф: 20 - 18.

Броски: 23 (8+8+7) - 38 (7+18+13).

Судьи: Белов, Кулаков.

17 марта. Москва. "ВТБ Арена". 10345 зрителей.

Счет в серии: 1-2 (1:4, 1:0 ОТ)