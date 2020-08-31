КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

ЦСКА вручили золотые медали и Кубок чемпионов России

20:15
Награждение ЦСКА. Фото ХК ЦСКА.
Награждение ЦСКА. Фото ХК ЦСКА.
Теги:

В Москве в Зале хоккейной славы состоялась торжественная церемония награждения ЦСКА, который по итогам сезона 2019-2020 стал чемпионом России. В современной истории ЦСКА уже в третий раз (второй раз подряд) завоевывает этот титул.

В ходе церемонии награждения президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк вручил армейцам золотые медали и чемпионский кубок.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_vruchili_zolotye_medali_i_kubok_chempionov_rossii/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир